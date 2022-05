Anna Falchi, la confessione in diretta radio: “Mi piace” (Di venerdì 13 maggio 2022) Anna Falchi si lascia andare ad una confessione in diretta radio, nella trasmissione “Un giorno da pecora”. Le sue parole sul catcalling Non ha mai avuto peli sulla lingua Anna… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 13 maggio 2022)si lascia andare ad unain, nella trasmissione “Un giorno da pecora”. Le sue parole sul catcalling Non ha mai avuto peli sulla lingua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : Is this Er Faina? [Anna Falchi a Un Giorno Da Pecora] - Adnkronos : Anna Falchi: ''Sono d’accordo sull’entrata della #Finlandia nella #Nato. Va fatto a scopo preventivo come ha fatto… - Adnkronos : “Il catcalling? Non mi offendo per niente, sorrido”, così Anna Falchi risponde a “Un giorno da pecora”. Spiega: “N… - ilchirurgooo : RT @valy_s: @Adnkronos Ora che abbiamo il parere di Anna Falchi, è la svolta. - SuperdeluA : @Adnkronos Anna, veramente ci vuoi far credere che, fra te e Ricucci, l'intellettuale era lui?? @1AnnaFalchi #Falchi -