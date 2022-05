Allegri si inventa la pedata, un video lo inchioda. Pistocchi lo distrugge (Di venerdì 13 maggio 2022) Massimiliano Allegri durante Juve-Inter aveva protestato per una pedata ricevuta. Il tecnico dei bianconeri si era infuriato tantissimo durante la partita. Più di una volta si è scagliato contro la panchina nerazzurra, fino a che l’arbitro ha dovuto espellere Allegri. L’allenatore poi ha detto di aver ricevuto una pedata da un membro dello staff dell’Inter. Da un video si vede chiaramente che il colpo viene dato dal nerazzurro Mario Cecchi, un colpo totalmente involontario. Tanto che Cecchi appena si accorge di averlo colpito torna anche indietro per scusarsi. Alza la mano in segno di scuse ad Allegri, che invece si infuria come se sul suo piede fosse transitato un tir. Anche Maurizio Pistocchi ha commentato la pedata denunciata da Massimiliano ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 13 maggio 2022) Massimilianodurante Juve-Inter aveva protestato per unaricevuta. Il tecnico dei bianconeri si era infuriato tantissimo durante la partita. Più di una volta si è scagliato contro la panchina nerazzurra, fino a che l’arbitro ha dovuto espellere. L’allenatore poi ha detto di aver ricevuto unada un membro dello staff dell’Inter. Da unsi vede chiaramente che il colpo viene dato dal nerazzurro Mario Cecchi, un colpo totalmente involontario. Tanto che Cecchi appena si accorge di averlo colpito torna anche indietro per scusarsi. Alza la mano in segno di scuse ad, che invece si infuria come se sul suo piede fosse transitato un tir. Anche Maurizioha commentato ladenunciata da Massimiliano ...

Antonio04947706 : Allora #allegri invece di inventare ed insegnare calcio inventa solo balle per giustificare la sua mediocrità di uo… - partenope75 : @ColpogobboYtube Di Maria pure fra due anni per una stagione andrebbe preso sempre. Il punto è però perchè Allegri… - Burlointer : Quindi Allegri invece d’ inventare Calcio , inventa calci…. - mariarosarossi8 : RT @gabbores: Piaccia o non piaccia #Allegri, ci vuole equilibrio nei giudizi. L’Inter nel secondo tempo non fa un tiro in porta. Se l’arbi… - ilgiomba : Ecco perché è sacrosanto non tifare #Juventus. Felice di non essere tifoso di una squadra il cui tecnico #Allegri d… -