5SOS5 è il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer: la data, la tracklist e il singolo Me, Myself & I (testo e traduzione) (Di venerdì 13 maggio 2022) Il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer è 5SOS5. La band di Luke Hemmings lo ha annunciato nelle ultime ore, e da oggi è disponibile in radio il nuovo estratto Me, Myself & I. Come il titolo suggerisce, 5SOS5 è il quinto album della band di Sydney. Il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer 5SOS5, con il suo titolo palindromo, segue il successo di Calm (2020), arriva dunque alla terza anticipazione dopo Take My Hand e Complete Mess. Con questo nuovo disco i 5 Seconds Of Summer celebrano 10 anni di carriera e mostrano tutta la loro evoluzione sonora. Dopo tanti concerti, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Ildei 5Of. La band di Luke Hemmings lo ha annunciato nelle ultime ore, e da oggi è disponibile in radio ilestratto Me,; I. Come il titolo suggerisce,è il quintodella band di Sydney. Ildei 5Of, con il suo titolo palindromo, segue il successo di Calm (2020), arriva dunque alla terza anticipazione dopo Take My Hand e Complete Mess. Con questodisco i 5Ofcelebrano 10 anni di carriera e mostrano tutta la loro evoluzione sonora. Dopo tanti concerti, ...

