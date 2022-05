“X Factor 2022” su Sky: cambiano le carte in tavola, chi sarà alla conduzione e nella giuria? (Di giovedì 12 maggio 2022) “X Factor 2022”: il talent show canterino più seguito di sempre andrà nuovamente in onda il prossimo autunno su Sky. Intanto arrivano tante indiscrezioni inerenti alla nuova edizione e pare che questa volta cambino le carte in tavola. Manuel Agnelli non sarà più alla giuria, allora chi ci sarà al posto suo? Chi sarà invece alla conduzione? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.



“X Factor 2022” è la nuova edizione del celebre talent show prodotto con la collaborazione della Fremantle, che andrà in onda il prossimo autunno su Sky. Arrivano molte indiscrezioni a riguardo che portano con sé aria di novità, ma anche di ritorno ai vecchi tempi, ... Leggi su tvzap (Di giovedì 12 maggio 2022) “X”: il talent show canterino più seguito di sempre andrà nuovamente in onda il prossimo autunno su Sky. Intanto arrivano tante indiscrezioni inerentinuova edizione e pare che questa volta cambino lein. Manuel Agnelli nonpiù, allora chi cial posto suo? Chiinvece? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.“X” è la nuova edizione del celebre talent show prodotto con la collaborazione della Fremantle, che andrà in onda il prossimo autunno su Sky. Arrivano molte indiscrezioni a riguardo che portano con sé aria di novità, ma anche di ritorno ai vecchi tempi, ...

Advertising

infoitcultura : Mika, da X Factor all'Eurovision 2022/ 'Ci prenderanno in giro in tante lingue diverse' - gossip_t7 : #ManuelAgnelli fuori da #XFactor. Al suo posto #DargenDAmico? - liviaiswriting : Brutte notizie per i fan di X Factor. . . . #XFactor #xf2022 #xfactoritalia #xfactor2022 - Ansa_Piemonte : ESC: Laccio, con Laura, Ale e Mika uno show nello show. Coreografo, con Carrà, Sorrentino e X Factor ho imparato a… - redazionerumors : X Factor 2022, salta Manuel Agnelli? L’indiscrezione preoccupa i fan Leggi l'articolo completo su… -