Ultime Notizie Roma del 12-05-2022 ore 11:10 (Di giovedì 12 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Mercoledì 11 maggio Buongiorno da Francesco Vitale in studio nel loro incontro nello studio Ovale Joe biden è il premier Mario Draghi hanno sottolineato il loro impegno a perseguire la pace sostenendo l’Ucraina e imponendo costi alla Russia lo afferma la casa bianca in una sintesi del collo più draghi ha detto che si deve utilizzare ogni canale per la pace per un cessate il fuoco l’avvio di negoziati incredibili in serata e resoconto americani due statisti hanno discusso anche di misure di sicurezza alimentare di energie si sono impegnati lavorare insieme su le crisi globali Putin pensava di dividerci ha fallito ha detto draghi l’Unione Europea forte nell’interesse degli Stati Uniti ha spiegato bene che ha definito il premier italiano un buon amico è un grande alleato tra gli 8 Ei 10 Generali russi sono stati uccisi in Ucraina dalle forze ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022)dailynews radiogiornale Mercoledì 11 maggio Buongiorno da Francesco Vitale in studio nel loro incontro nello studio Ovale Joe biden è il premier Mario Draghi hanno sottolineato il loro impegno a perseguire la pace sostenendo l’Ucraina e imponendo costi alla Russia lo afferma la casa bianca in una sintesi del collo più draghi ha detto che si deve utilizzare ogni canale per la pace per un cessate il fuoco l’avvio di negoziati incredibili in serata e resoconto americani due statisti hanno discusso anche di misure di sicurezza alimentare di energie si sono impegnati lavorare insieme su le crisi globali Putin pensava di dividerci ha fallito ha detto draghi l’Unione Europea forte nell’interesse degli Stati Uniti ha spiegato bene che ha definito il premier italiano un buon amico è un grande alleato tra gli 8 Ei 10 Generali russi sono stati uccisi in Ucraina dalle forze ...

