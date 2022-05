Ucrana | Renzi | ' quello del grano uno dei più grandi problemi da affrontare'

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag (Adnkronos) -del cibo e del"è uno dei più. Quelli pronti adquesto tema sono in pochi, noi di Italia viva sì. Nei prossimi mesi ci sarà una carestia e una immigrazione devastante, è importante discutere di questo tema". Lo ha detto Matteoin una intervista alla prima edizione del Gr di Radio Leopolda, a proposito delle conseguenze della guerra in Ucraina.

In ogni caso Renzi conferma la sua soddisfazione per il governo Draghi ... l’Italia è salva”. Quanto alla guerra in Ucraina “una cosa è chiara – osserva l’ex premier – nessuno può vincere questa ...(LaPresse) “Giuseppe Conte oggi fa il pacifista perché vede i sondaggi e dice ‘no alle armi’ ma è il presidente del Consiglio che ha investito di ...