Ucraina, il Copasir sente Fuortes: «Tutelare la Rai dalle attività di disinformazione» (Di giovedì 12 maggio 2022) Una convocazione delicata, quella dell’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes che il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti ha deciso di tenere questa mattina, in seguito alle polemiche su alcune trasmissioni televisive tacciate di aver dato troppo spazio alle posizioni filorusse sull’invasione dell’Ucraina. Dopo un’audizione durata quasi tutta la mattina, il presidente Alfredo Urso si è detto soddisfatto: «Il confronto si è rivelato proficuo, fornendo utili indicazioni al fine di preservare la libertà, l’autonomia editoriale e informativa e il pluralismo da qualsiasi forma di condizionamento e di accrescere il livello di resilienza dell’intero sistema Paese», ha fatto sapere Urso. Come sottolinea il presidente, «l’audizione, come quelle già svolte nei giorni scorsi con i direttori dell’Aise e dell’Aisi, si inquadra ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Una convocazione delicata, quella dell’amministratore delegato della Rai, Carloche il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti ha deciso di tenere questa mattina, in seguito alle polemiche su alcune trasmissioni televisive tacciate di aver dato troppo spazio alle posizioni filorusse sull’invasione dell’. Dopo un’audizione durata quasi tutta la mattina, il presidente Alfredo Urso si è detto soddisfatto: «Il confronto si è rivelato proficuo, fornendo utili indicazioni al fine di preservare la libertà, l’autonomia editoriale e informativa e il pluralismo da qualsiasi forma di condizionamento e di accrescere il livello di resilienza dell’intero sistema Paese», ha fatto sapere Urso. Come sottolinea il presidente, «l’audizione, come quelle già svolte nei giorni scorsi con i direttori dell’Aise e dell’Aisi, si inquadra ...

