Ucraina | francobollo con il volto di Zelensky va a ruba in Polonia | sold out in poche ore

(Di giovedì 12 maggio 2022) Unin edizione limitata raffigurante il viso del presidente ucraino Volodymyrè andatoout ina tempo di record. L’iniziativa, promossa del consigliere comunale di Cracovia Lukasz Wantukh e realizzata dalle poste polacche, è stata un vero successone. Le copie disponibili erano 891, distribuite su 99 fogli contenenti 9 francobolli ciascuno. “Da tre mesi guardo con ammirazione come il nostro vicino e amico sta combattendo contro l’aggressione russa“. Ha commentato su Facebook Wantukh. “La loro resistenza è incredibile, e gran parte di questo successo è dovuto al Presidente dell’. Non so come sarebbero andare le cose se ci fosse stato qualcun altro a capo dell’. Va detto chiaramente, (, nrd) è il simbolo della ...

Advertising

MKarmen69 : RT @TatiUdaci: ???????? Polonia ha emesso un francobollo con l'immagine Zelensky e lo slogan 'Gloria a Ucraina!'. Sotto questo slogan i bandera… - DrVitaSegreto : RT @TatiUdaci: ???????? Polonia ha emesso un francobollo con l'immagine Zelensky e lo slogan 'Gloria a Ucraina!'. Sotto questo slogan i bandera… - gianca7565 : RT @TatiUdaci: ???????? Polonia ha emesso un francobollo con l'immagine Zelensky e lo slogan 'Gloria a Ucraina!'. Sotto questo slogan i bandera… - NastassiaIva : RT @TatiUdaci: ???????? Polonia ha emesso un francobollo con l'immagine Zelensky e lo slogan 'Gloria a Ucraina!'. Sotto questo slogan i bandera… - _Acqua_Cheta : RT @TatiUdaci: ???????? Polonia ha emesso un francobollo con l'immagine Zelensky e lo slogan 'Gloria a Ucraina!'. Sotto questo slogan i bandera… -

Il prezzo di ciascunè di 500 zloty, ossia poco più di 105 euro l'uno. L'intero ricavato verrà devoluto per l'acquisto di aiuti umanitari per l'. Il consigliere di Cracovia, prima ...Leggi anche >choc: decine di cadaveri di soldati russi abbandonati. E Mosca non li '...che indossa una maglietta con la Union Jack per 25 euro e un fiocco per capelli conda 11 ...La vincitrice dell'Eurovision 2016, Jamala mette all’asta un capo indossato durante l'Eurovision, per fare beneficenza all’Ucraina ...La loro vicenda, immediatamente elevata a simbolo della resistenza, stata celebrata anche in un francobollo ucraino (andato a ruba). Solo in seguito emerso che gli eroici marinai sono ancora vivi: ...