Truffe: attenzione a questa email che vi può svuotare il conto (Di giovedì 12 maggio 2022) La nostra vita ci porta sempre a fare di pagamenti online. Non solo per fare acquisti di piacere ma anche per pagare bollette e tasse varie. attenzione comunque alle Truffe sempre in agguato. È sempre molto comodo svolgere dei pagamenti online, ci permette di potere effettuare tutto comodamente da casa senza dover andare alla banca o all’ufficio postale, oppure in un determinato negozio. Le Truffe online(pixabay.com)Vediamo come proteggerci dalle eventuali Truffe che sono sempre in agguato quando ci connettiamo online e svolgiamo dei pagamenti. Come fare dei pagamenti in modo sicuro e fare attenzione a una mail truffa. La mail truffa(pixabay.com)Per tutti noi che svolgiamo normalmente dei pagamenti online c’è sempre una preoccupazione che i dati vengano rubati, ma per fortuna ci ... Leggi su formatonews (Di giovedì 12 maggio 2022) La nostra vita ci porta sempre a fare di pagamenti online. Non solo per fare acquisti di piacere ma anche per pagare bollette e tasse varie.comunque allesempre in agguato. È sempre molto comodo svolgere dei pagamenti online, ci permette di potere effettuare tutto comodamente da casa senza dover andare alla banca o all’ufficio postale, oppure in un determinato negozio. Leonline(pixabay.com)Vediamo come proteggerci dalle eventualiche sono sempre in agguato quando ci connettiamo online e svolgiamo dei pagamenti. Come fare dei pagamenti in modo sicuro e farea una mail truffa. La mail truffa(pixabay.com)Per tutti noi che svolgiamo normalmente dei pagamenti online c’è sempre una preoccupazione che i dati vengano rubati, ma per fortuna ci ...

Advertising

armidago68 : RT @IncalNero: #LeFigurineDellaCosidettaGuardiaCostieraLibica #LaNuovaRaccolta Roberto #Rossini ATTENZIONE ALLE TRUFFE! Pensate di pagare u… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Comignago, attenzione alle truffe in abitazione - vco24news : Comignago, attenzione alle truffe in abitazione - CYNM00N_ : mi dai qualche consiglio su come e dove trovare biglietti per il concerto di h in italia? — cercali qui io li ho tr… - IncalNero : #LeFigurineDellaCosidettaGuardiaCostieraLibica #LaNuovaRaccolta Roberto #Rossini ATTENZIONE ALLE TRUFFE! Pensate di… -