Tragliata | Montino | “La Regione non chiuda la scuola Sant’Isidoro”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 12 maggio 2022) Fiumicino – “Apprendiamo che l’Ufficio scolastico regionale avrebbe chiesto alla dirigente scolastica della, che fa parte dell’istituto comprensivo Maccarese, una riduzione di personale, sezioni e, addirittura la chiusura delle due sezioni del plesso“. Lo dichiara il sindaco Esterino. “Noi, come amministrazione, siamo fortemente contrari a questa decisione che ci appare completamente insensata e che rappresenterebbe un danno per la nostra comunità”, prosegue il sindaco. “Per il prossimo anno scolastico si registrano 77 iscrizioni – aggiunge l’assessore allaPaolo Calicchio – che si aggiungono alle 154 bambine e bambini che già frequentano la. Un bacino di alunni e, quindi, famiglie, importante ma che per l’Ufficio scolastico sono, evidentemente, solo numeri e ...