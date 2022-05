Traffico Roma del 12-05-2022 ore 09:30 (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverde Roma da Simona cercherà Buongiorno Bentrovati a questo aggiornamento è concessionario questa mattina il Traffico tra le zone di Pietralata Nomentana e del quartiere Trieste tutto a seguito di un incidente su tangenziale est tra via delle Valli e Viale Etiopia code sulla tangenziale e ripercussioni su tutte le strade circostanti disagi difficoltà di circolazione anche sul tratto Urbano della A24 molto intenso il Traffico tra Porta Portese Piazza Bocca della Verità è l’isola Tiberina lunghe Code in tutte e due le carreggiate del Lungotevere da via Leone XIII incorona metti fino a Valle Aurelia anche qui code lungo tratto sulla via Ardeatina incolonnamenti nelle due direzioni disagi tra Il Vicolo dell’Annunziatella e via di Grotta Perfetta sul Raccordo Anulare Traffico rallentamenti in diversi tratti e nella ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverdeda Simona cercherà Buongiorno Bentrovati a questo aggiornamento è concessionario questa mattina iltra le zone di Pietralata Nomentana e del quartiere Trieste tutto a seguito di un incidente su tangenziale est tra via delle Valli e Viale Etiopia code sulla tangenziale e ripercussioni su tutte le strade circostanti disagi difficoltà di circolazione anche sul tratto Urbano della A24 molto intenso iltra Porta Portese Piazza Bocca della Verità è l’isola Tiberina lunghe Code in tutte e due le carreggiate del Lungotevere da via Leone XIII incorona metti fino a Valle Aurelia anche qui code lungo tratto sulla via Ardeatina incolonnamenti nelle due direzioni disagi tra Il Vicolo dell’Annunziatella e via di Grotta Perfetta sul Raccordo Anularerallentamenti in diversi tratti e nella ...

