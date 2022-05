Traffico Roma del 12-05-2022 ore 08:00 (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverde Roma da Simone cercherà Buongiorno 5 km di coda sulla Pontina tra Castel Romano e Tor de’ Cenci verso Roma per i lavori più intenso il Traffico è a carreggiata ridotta il tratto Castel di Decima Tor de’ Cenci ad Acilia il Traffico verso Roma intenso sul Ostiense sulla via del mare zona nord di Roma con code sulla Cassia e sulla Nomentana sulla via Flaminia code tra raccordo anulare il video per di Tor di Quinto 2 km di coda sulla tratto Urbano della A24 disagi verso la tangenziale raccordo anulare con coda in carreggiata esterna all’altezza della Prenestina nel trasporto ferroviario rallentamenti sulla linea dell’alta velocità a Roma a Cassino si tratta di un guasto alla linea dettagli di queste altre notizie nel sito ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverdeda Simone cercherà Buongiorno 5 km di coda sulla Pontina tra Castelno e Tor de’ Cenci versoper i lavori più intenso ilè a carreggiata ridotta il tratto Castel di Decima Tor de’ Cenci ad Acilia ilversointenso sul Ostiense sulla via del mare zona nord dicon code sulla Cassia e sulla Nomentana sulla via Flaminia code tra raccordo anulare il video per di Tor di Quinto 2 km di coda sulla tratto Urbano della A24 disagi verso la tangenziale raccordo anulare con coda in carreggiata esterna all’altezza della Prenestina nel trasporto ferroviario rallentamenti sulla linea dell’alta velocità aa Cassino si tratta di un guasto alla linea dettagli di queste altre notizie nel sito ...

