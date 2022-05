Stampa e palazzo: fari su Draghi in Usa, Putin non è invincibile (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - I fari dei giornali di oggi sono sempre puntati sul viaggio del premier Mario Draghi negli Stati Uniti. Corriere della Sera "Draghi: Putin non è invincibile". "Ma tutti – aggiunge il quotidiano di via Solferino riportando le parole del presidente del Consiglio nella conferenza Stampa che ha tenuto all'ambasciata italiana a Washington - cerchino la pace, Russia e Stati Uniti si parlino. Tetto al prezzo del gas". la Repubblica "La via diplomatica". "Draghi cerca l'appoggio di Biden sulla linea europea: negoziare la tregua con Mosca". Repubblica si concentra anche sulle fibrillazioni in politica interna. Con la posizione M5s sulla guerra in Ucraina che divide l'ex fronte rosso-giallo. "Conte non desiste: il voto in Aula è doveroso". Al presidente pentastellato replica il sindaco ... Leggi su agi (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - I fari dei giornali di oggi sono sempre puntati sul viaggio del premier Marionegli Stati Uniti. Corriere della Sera "non è". "Ma tutti – aggiunge il quotidiano di via Solferino riportando le parole del presidente del Consiglio nella conferenzache ha tenuto all'ambasciata italiana a Washington - cerchino la pace, Russia e Stati Uniti si parlino. Tetto al prezzo del gas". la Repubblica "La via diplomatica". "cerca l'appoggio di Biden sulla linea europea: negoziare la tregua con Mosca". Repubblica si concentra anche sulle fibrillazioni in politica interna. Con la posizione M5s sulla guerra in Ucraina che divide l'ex fronte rosso-giallo. "Conte non desiste: il voto in Aula è doveroso". Al presidente pentastellato replica il sindaco ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Visita negli ????: conferenza stampa del Presidente Draghi presso l'Ambasciata d'Italia @ItalyinUS In diretta da Wash… - Palazzo_Chigi : Draghi all'@Italyinus di Washington; ringrazio @POTUS per l’accoglienza splendida. L’incontro di ieri è andato molt… - ilfoglio_it : ?? Draghi: “L'intervista di Lavrov? Senza contraddittorio, è stato un comizio. Non un granché”. La diretta della con… - Stefano___1970 : Draghi negli #USA, #Travaglio : 'Deve riferire in Parlamento, non basta una conferenza stampa. Non si può agevolare… - shalomroma : Sul liberalismo sociale delle grandi conquiste umane e tecniche a cavallo tra Ottocento e Novecento poggia l’archit… -