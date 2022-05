Shoigu ormai sta così Ma spunta un' altra verità sul generale | come stanno davvero le cose

Advertising

Majakovsk73 : @CloacaDi @LoreCouti che quello tra putin e shoigu è stato un siparietto. Il ritiro sarebbe avvenuto comunque, perc… -

Liberoquotidiano.it

I russi fanno sapere: 'non ci sono più civili all'interno, possiamo entrare e spazzarli via'. ...ad esempio il capo di stato maggiore Valery Gerasimov o il ministro della Difesa Sergei. Il ...I russi fanno sapere: 'non ci sono più civili all'interno, possiamo entrare e spazzarli via'. ...ad esempio il capo di stato maggiore Valery Gerasimov o il ministro della Difesa Sergei. Il ... Sergej Shoigu, "Ormai sta così...". Ma spunta un'altra verità sul generale: come sta davvero Un “eroe” campione del mondo russo in competizioni internazionali di guerra di carri armati è stato ucciso nel momento in cui, purtroppo, il virtuale è divenuto reale: ...TORNA IL RISCHIO NUCLEARE Gli Iskander sono missili a corta gittata che possono essere caricati con testate atomiche [LEGGI] ...