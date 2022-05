Advertising

ilfaroonline : Paura all’aeroporto cinese: aereo esce fuori pista in fase decollo e prende fuoco - MirellaGhighi : @andrewsword2 All'aeroporto non la fanno passa hanno paura delle bombe???? -

Corriere dello Sport

di Fiumicino incontra per la prima volta il manager ... In quegli attimi ho avutoche non avrei mai più rivisto la ...... creando un forte clima di violenza e, soprattutto per ...nei vari angoli di New York e indagare sui risvolti legati'uso ... Rimanevano esclusi dal divieto soltanto l'internazionale e ... Cina, aereo esce di pista e prende fuoco: paura e feriti