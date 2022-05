Osimhen parla di Insigne: “È un ragazzo splendido, sono sicuro che lo faranno i tifosi” (Di giovedì 12 maggio 2022) Victor Osimhen, l’uomo mercato del Napoli per l’estate 2022, è intervenuto pochi minuti fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Fra il mercato e le sue impressioni il nigeriano ha anche avuto il tempo di spendere qualche parola per il suo capitano Lorenzo Insigne, che a fine stagione lascerà Napoli. Osimhen Insigne Napoli (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Ecco le dichiarazioni di Osimhen: “È un ragazzo splendido, ho avuto modo di frequentarlo anche fuori dal campo, è una persona piacevole. È stato difficile per lui lasciare Napoli, ma è un vero professionista e solo lui sa cosa è meglio per lui. I tifosi gli prepareranno una sorpresa speciale per la sua ultima partita, lo faranno ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 12 maggio 2022) Victor, l’uomo mercato del Napoli per l’estate 2022, è intervenuto pochi minuti fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Fra il mercato e le sue impressioni il nigeriano ha anche avuto il tempo di spendere qualche parola per il suo capitano Lorenzo, che a fine stagione lascerà Napoli.Napoli (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Ecco le dichiarazioni di: “È un, ho avuto modo di frequentarlo anche fuori dal campo, è una persona piacevole. È stato difficile per lui lasciare Napoli, ma è un vero professionista e solo lui sa cosa è meglio per lui. Igli prepareranno una sorpresa speciale per la sua ultima partita, lo...

