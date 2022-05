Nuovo allenatore Ajax, c’è l’annuncio del club sul successore di Ten Hag! (Di giovedì 12 maggio 2022) Come precedentemente annunciato, le strade di Ten Hag e dell’Ajax si separeranno a fine stagione dopo 5 anni di successi. Il tecnico olandese siederà sulla panchina del Manchester United con il compito di rilanciare un club allo sbando da tempo. Per quanto riguarda i lanceri invece, c’era curiosità a proposito di chi potesse prendere il posto del tanto amato allenatore che ha sfiorato la finale di Champions League nel 2019. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarà Alfred Schreuder ad accomodarsi sulla panchina dei campioni d’Olanda in carica a partire dal prossimo anno. Schreuder Nuovo allenatore Ajax Per l’allenatore nato a Barneveld, sarà una grande occasione per dimostrare tutto il suo valore dopo essere stato assistente al Barcellona nel 2019 ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Come precedentemente annunciato, le strade di Ten Hag e dell’si separeranno a fine stagione dopo 5 anni di successi. Il tecnico olandese siederà sulla panchina del Manchester United con il compito di rilanciare unallo sbando da tempo. Per quanto riguarda i lanceri invece, c’era curiosità a proposito di chi potesse prendere il posto del tanto amatoche ha sfiorato la finale di Champions League nel 2019. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarà Alfred Schreuder ad accomodarsi sulla panchina dei campioni d’Olanda in carica a partire dal prossimo anno. SchreuderPer l’nato a Barneveld, sarà una grande occasione per dimostrare tutto il suo valore dopo essere stato assistente al Barcellona nel 2019 ...

