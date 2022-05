Napoli, gruppo in salute e voglia di vincere nell’ultimo match in casa contro il Genoa (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutogruppo in salute e voglia di vincere nell’ultimo match in casa del Napoli contro il Genoa domenica. Gli azzurri hanno iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente partita a tema e lavoro tattico prima della partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto l’intera seduta in gruppo e sarà in campo. Prosegue al Signorini il lavoro del Genoa di Blessin in vista della trasferta di Napoli, domenica ore 15 il fischio d’inizio. Nella seduta mattutina iniziata con una fase di attivazione muscolare e proseguita tra esercitazioni, addestramenti tecnici e conclusa con una partitella, buone indicazioni per Criscito e Amiri, tra i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoindiindelildomenica. Gli azzurri hanno iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente partita a tema e lavoro tattico prima della partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto l’intera seduta ine sarà in campo. Prosegue al Signorini il lavoro deldi Blessin in vista della trasferta di, domenica ore 15 il fischio d’inizio. Nella seduta mattutina iniziata con una fase di attivazione muscolare e proseguita tra esercitazioni, addestramenti tecnici e conclusa con una partitella, buone indicazioni per Criscito e Amiri, tra i ...

anteprima24 : ** ##Napoli, gruppo in salute e voglia di vincere nell'ultimo match in casa contro il #Genoa **… - Luxgraph : Bologna, tattica in vista del Sassuolo: Dijks in parte col gruppo - expoar95 : Se ci fosse un Gruppo ultras del Napoli Twitter,gli striscioni come quello di ieri sarebbero quotidianità. - gilnar76 : Report allenamento #Napoli, ritorno in gruppo per un titolare azzurro #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Daniele91Nap : @napoliefutbol @RaffaeleDSa Se resta Spalletti già conosce il gruppo, poi guard che senza Osimhen abbiamo fatto ott… -