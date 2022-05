Nadal spazientito all’ATP di Roma | protesta contro il pubblico! L’accaduto

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 12 maggio 2022) Impegnato negli Internazionali diper gli ottavi di finaleDenis Shapovalov, Rafaelsi è reso protagonista di un episodio con il pubblico presente. Dopo aver chiesto silenzio girandosi verso la tribuna perché in tanti parlavano mentre stava battendo, il tennista hato lanciando la pallina con cui stava palleggiandoil muro.InternazionaliInoltre, dopo aver successivamente messo a segno un punto, si è ancora una volta girato verso gli spettatori, ma stavolta per caricarlo e caricarsi, come a dire di lasciarlo giocare per farlo vincere.