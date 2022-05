MotoGP, Fabio Quartararo: “Le qualifiche saranno fondamentali. Abbiamo fatto molti passi in avanti sul bagnato” (Di giovedì 12 maggio 2022) Fabio Quartararo esprime il proprio parere alla stampa al termine della conferenza stampa del Gran Premio di Francia. Il padrone di casa è pronto per dare battaglia con il chiaro intento di mantenere il primato nella classifica generale. Il campione del mondo in carica approda a Le Mans con un discreto margine sui rivali. Sono al momento 89 i punti del nativo di Nizza, saldamente leader con 7 lunghezze sullo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) e 69 sul nostro Enea Bastianini (Ducati/Pramac). F1, Red Bull in Spagna con nuovi aggiornamenti: RB18 ancor più “dimagrita” Il nativo di Nizza ha dichiarato durante l’incontro con i media che tradizionalmente precede il via del fine settimana: “Sarà una corsa speciale. Voglio godermi ogni momento, prendere questo evento come se fosse una gara normale. Al momento è difficile capire chi potrà avere la meglio. Come ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022)esprime il proprio parere alla stampa al termine della conferenza stampa del Gran Premio di Francia. Il padrone di casa è pronto per dare battaglia con il chiaro intento di mantenere il primato nella classifica generale. Il campione del mondo in carica approda a Le Mans con un discreto margine sui rivali. Sono al momento 89 i punti del nativo di Nizza, saldamente leader con 7 lunghezze sullo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) e 69 sul nostro Enea Bastianini (Ducati/Pramac). F1, Red Bull in Spagna con nuovi aggiornamenti: RB18 ancor più “dimagrita” Il nativo di Nizza ha dichiarato durante l’incontro con i media che tradizionalmente precede il via del fine settimana: “Sarà una corsa speciale. Voglio godermi ogni momento, prendere questo evento come se fosse una gara normale. Al momento è difficile capire chi potrà avere la meglio. Come ...

