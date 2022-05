Milan, infortunio Kjaer: il recupero del danese procede spedito (Di giovedì 12 maggio 2022) Il difensore del Milan Simon Kjaer sta recuperando dall’infortunio al ginocchio. La ripresa prosegue spedita Arrivano ottime notizie per quanto riguarda il percorso di recupero di Simon Kjaer dall’infortunio al ginocchio rimediato lo scorso 1° dicembre in Genoa-Milan. Il centrale danese, come appreso da MilanNews24, prosegue senza intoppi nel recupero e sarà regolarmente al via della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Il difensore delSimonsta recuperando dall’al ginocchio. La ripresa prosegue spedita Arrivano ottime notizie per quanto riguarda il percorso didi Simondall’al ginocchio rimediato lo scorso 1° dicembre in Genoa-. Il centrale, come appreso daNews24, prosegue senza intoppi nele sarà regolarmente al via della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

