La Finlandia vuole | ora ufficialmente | chiedere l’ingresso nella Nato Presto

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 12 maggio 2022) Gli annunci, solo in modo ufficioso, erano trapelati nel corso delle scorse settimana. Ora, però, l’intenzione delladi entrare a far parte dellaè stata ufficializzata dalla Premier e dal Presidente della Repubblica. Non si tratta, al momento, della presentazione formale della documentazione ai membri del Patto Atlantico, ma dell’intenzione – ora chiara, alla luce del sole – di procedere con tutti i passi necessari interni per procedere in quella direzione. Dichiarazione congiunta del primo ministro finlandese Sanna Marin e del presidente finlandese Sauli Niinistö: laintendenell’Alleanza Atlantica ed agirà in questo senso nei prossimi giorni. È un momento storico. pic.twitter.com/NFgmJ6SHjI — Daniele Angrisani (@putino) May ...