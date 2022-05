La festa annullata dalla burocrazia (Di giovedì 12 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A Bollate questa domenica doveva svolgersi la festa della Mamma nella via più commerciale della città. Mercoledì è stata annullata. Motivazione ufficiale: le previsioni meteo davano pioggia domenica pomeriggio. Come? Il mercoledì per la domenica e si annulla una festa? In realtà, il vero motivo è che la burocrazia, alla faccia delle semplificazioni tanto sbandierate ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 12 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A Bollate questa domenica doveva svolgersi ladella Mamma nella via più commerciale della città. Mercoledì è stata. Motivazione ufficiale: le previsioni meteo davano pioggia domenica pomeriggio. Come? Il mercoledì per la domenica e si annulla una? In realtà, il vero motivo è che la, alla faccia delle semplificazioni tanto sbandierate ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

TroppoSara : @Giulia_Salemi93 @amandarossi181 @Sveva29192175 Alex ieri sera non era né alla festa è ne' alla serata in Sicilia,… - m_iandolo : RT @amopuglia: Amopuglia onlus comunica che la manifestazione delle piantine aromatiche di domani in via Argiro e in piazza Madonella a Bar… - amopuglia : Amopuglia onlus comunica che la manifestazione delle piantine aromatiche di domani in via Argiro e in piazza Madone… - espressione24 : AVEZZANO - La partita di domenica tra l’Isweb Avezzano Rugby e la U.S. Roma è stata annullata a causa di casi di po… - espressione24 : AVEZZANO - La partita di domenica tra l’Isweb Avezzano Rugby e la U.S. Roma è stata annullata a causa di casi di po… -