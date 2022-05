Internazionali d’Italia 2022, Sinner: “Ho servito bene nei punti importanti” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Ho provato a impostare il gioco tirando la prima pesante, ho servito bene nei punti importanti. Nel secondo set si sentiva il vento, è stato un momento difficile, alla fine c’è stata un po’ di tensione ma sono contento di aver vinto. Adesso vediamo domani come andrà”. Lo ha dichiarato Jannik Sinner ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro Filip Krajinovic agli Internazionali che vale l’accesso ai quarti contro il greco Stefanos Tsitsipas. “Domani sarà fondamentale fare gioco, magari sbagliando qualcosa ma investendo per il set o per il game successivo, proverò a fare questo”, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) “Ho provato a impostare il gioco tirando la prima pesante, honei. Nel secondo set si sentiva il vento, è stato un momento difficile, alla fine c’è stata un po’ di tensione ma sono contento di aver vinto. Adesso vediamo domani come andrà”. Lo ha dichiarato Jannikai microfoni di Sky dopo la vittoria contro Filip Krajinovic agliche vale l’accesso ai quarti contro il greco Stefanos Tsitsipas. “Domani sarà fondamentale fare gioco, magari sbagliando qualcosa ma investendo per il set o per il game successivo, proverò a fare questo”, ha concluso. SportFace.

