' Il Galatasaray vuole Bernardeschi e Vecino | contatti in corso'

Il Galatasaray cerca rinforzi in Italia in vista della prossima stagione. Dopo un'annata pessima, chiusa con un deludente tredicesimo posto in Super Lig, il club turco è in cerca di rilancio e sta...

Secondo il sito turco Sporx, il direttore sportivo del club Pasquale Sensibile sarebbe in contatto con gli agenti di Bernardeschi e Vecino. Il Parma viene inserito nel Gruppo A insieme a Borussia Dortmund, Sparta Praga. "Brutta storia - commenta Ancelotti - andare ad allenare in una piazza che non mi vuole". Secondo il portale turco Aksam, il Galatasaray ha cambiato idea su Pulgar: il club vuole Witsel e non riscatterà Erick Pulgar, in prestito dalla...