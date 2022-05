Il designatore Rocchi: «Il VAR sta portando tanta giustizia in più» (Di giovedì 12 maggio 2022) «Il VAR è una delle migliori introduzioni del calcio moderno e sta portando tanta giustizia in più, nonostante qualche errore ancora rimanga». Lo ha dichiarato il designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, a margine della presentazione del libro su Concetto Lo Bello tenutasi oggi a Coverciano. «Concetto Lo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 12 maggio 2022) «Il VAR è una delle migliori introduzioni del calcio moderno e stain più, nonostante qualche errore ancora rimanga». Lo ha dichiarato ilarbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, Gianluca, a margine della presentazione del libro su Concetto Lo Bello tenutasi oggi a Coverciano. «Concetto Lo L'articolo

