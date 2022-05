Advertising

Lukako65271968 : @Dandrik88 @Bresingar_ In quello dobbiamo tornare ad essere bravi infatti, prendere quei giocatori sotto il radar d… - sportli26181512 : Gravenberch al Bayern Monaco: c'è la conferma: Nel corso dei festeggiamenti per il titolo di campione d'Olanda è st… - RobertoRenga : RT @Edorsi53: L'#Ajax cede i propri gioielli - #Antony al #Psg, #Haller al #BDortmund, #Gravenberch al #Bayern, e prima #FDeJong #DeLigt #Z… - SimonePerego3 : RT @Edorsi53: L'#Ajax cede i propri gioielli - #Antony al #Psg, #Haller al #BDortmund, #Gravenberch al #Bayern, e prima #FDeJong #DeLigt #Z… - FabioCapellone : RT @Edorsi53: L'#Ajax cede i propri gioielli - #Antony al #Psg, #Haller al #BDortmund, #Gravenberch al #Bayern, e prima #FDeJong #DeLigt #Z… -

Durante i festeggiamenti per la vittoria delle Eredivise, un calciatore ha rivelato il futuro di, diretto verso ilMonacocon ogni probabilità lascerà l'Ajax in estate per trasferirsi ad un top club. Un ulteriore indizio sul futuro del centrocampista olandese che ieri ha festeggiato la vittoria ...Gli auguriamo buona fortuna alMonaco'. Una frase che svela quello che si sapeva da qualche settimana:si trasferirà in Germania e il prossimo anno giocherà con il club ...Thank you!” #FCBayern Ajax are now Eredivisie winners to it will be time to announce this deal soon… waiting for Gravenberch to Bayern too. @ – mercoledì 11 maggio 2022 L’ormai ex Ajax era in ...Gli auguriamo buona fortuna al Bayern Monaco“. Una frase che svela quello che si sapeva da qualche settimana: Gravenberch si trasferirà in Germania e il prossimo anno giocherà con il club bavarese.