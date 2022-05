Giornata dell’infermiere a Ragusa | a voi la mia gratitudine

Leggi su quotidianodiragusa

(Di giovedì 12 maggio 2022)– “Carissimi infermieri, a voi la mia, ma soprattutto ammirazione, per la professionalità e l’abnegazione con cui portate avanti il vostro compito in condizioni non facili, senza mai dimenticare che il paziente è una persona e non un numero, avendo sempre una parola, un sorriso, un gesto di attenzione per ciascuno degli assistiti. Auspico che queste parole possano essere per voi sempre di forte guida e motivazione. Grazie di cuore a tutti”. E’ il contenuto del messaggio che il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di, il sacerdote Giorgio Occhipinti, ha fatto recapitare quest’oggi a tutti gli operatori sanitari degli ospedali, e non solo, presenti sul territorio della diocesi in occasione dellainternazionaleche si celebra ...