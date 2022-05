Gf Vip | l' ironia al Maurizio Costanzo Show su Lulù Selassié | la reazione della sorella Jessica

Advertising

Ku20101 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, ironia su Lulù Selassié al #MaurizioCostanzoShow con Manuel Bortuzzo: la reazione della sorella Jessica Intanto an… - IsaeChia : #GfVip 6, ironia su Lulù Selassié al #MaurizioCostanzoShow con Manuel Bortuzzo: la reazione della sorella Jessica… - Heidy_VIP_ : RT @WillHerondaleJM: ma tutto apposto quelli che dicono che è esagerato che Fedez dica che Vittoria è innamorata di Luis perché è una bambi… -

Gf, l'al Maurizio Costanzo Show su Lulù Selassié: la reazione della sorella Jessica Gli interventi del conduttore e le risate dell'ex gieffino non sono piaciuti affatto al popolo del web, ...... 'sapevo che esistono gli spaventapasseri, ma non gli spaventapesci.'in rete anche a ... ma la notizia di non essere stata riconfermata come opinionista al GFnon è stata accolta di buon ...Le battute del conduttore e le risate di Manuel Bortuzzo sull'ex fidanzata Lulù, hanno suscitato diversi commenti polemici tra cui quello della sorella Jessica Selassié, la vincitrice della sesta ediz ...Ieri sera Manuel Bortuzzo è stato ospite del Maurizio Costanzo Show insieme all'ex gieffino e amico Aldo Montano, e fra le varie cose ...