Fico | “Per ora informativa di Draghi in Parlamento | poi vedremo”

NAPOLI – "Il premier Draghi verrà in aula per un'informativa sul viaggio negli Usa giovedì alle 11.30". Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, parlando con i giornalisti all'assemblea di Confindustria Napoli. Fico ne ha ricevuto comunicazione dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca'. "Draghi sarà prima al Senato e poi alla Camera", ha aggiunto Fico. Alla domanda di un giornalista se ci sarà un voto finale, il presidente della Camera ha replicato: "Per ora si prevede una informativa, poi vedremo".

