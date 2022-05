Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist: ecco la data di uscita su Disney+ (Di giovedì 12 maggio 2022) Disney+ ha annunciato la data di uscita delle serie Marvel Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher, che arricchiranno la collezione Marvel della piattaforma streaming. La vasta offerta di contenuti di Disney+ Italia si arricchirà di ulteriori serie Marvel live action con l'arrivo di Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher, offrendo così ai fan una proposta ancora più ampia della collezione Marvel, raccolta tutta in un unico posto. La data di uscita prevista è il 29 giugno. Con ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022)ha annunciato ladidelle serie Marvel, The Defenders e The Punisher, che arricchiranno la collezione Marvel della piattaforma streaming. La vasta offerta di contenuti diItalia si arricchirà di ulteriori serie Marvel live action con l'arrivo di, The Defenders e The Punisher, offrendo così ai fan una proposta ancora più ampia della collezione Marvel, raccolta tutta in un unico posto. Ladiprevista è il 29 giugno. Con ...

