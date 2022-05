Crypto, la verità dietro il crollo di Bitcoin e company: è finito tutto? (Di giovedì 12 maggio 2022) Nelle ultime ore stiamo assistendo ad un crollo di criptovalute che sta mettendo a repentaglio l’intero ecosistema. Vediamo cosa c’è dietro. Durante l’ultimo anno un gran numero di investitori ha deciso di “rifugiarsi” nel mondo delle criptovalute. Mercato di criptovalute (Pixabay)Questo perché i Bitcoin apparivano come un’ottima copertura contro l’inflazione, soprattutto in questo periodo di profonda crisi economica e geopolitica. In realtà però l’ambito della Crypto si è rivelato profondamente rischioso e poco adatto alle caratteristiche dell’attuale sistema economico. Infatti attualmente le criptovalute sono penalizzate dal tipo di politica economica messa in atto dalla FED con l’intento di combattere l’inflazione, che ha ormai raggiunto livelli altissimi. Inoltre al ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 12 maggio 2022) Nelle ultime ore stiamo assistendo ad undi criptovalute che sta mettendo a repentaglio l’intero ecosistema. Vediamo cosa c’è. Durante l’ultimo anno un gran numero di investitori ha deciso di “rifugiarsi” nel mondo delle criptovalute. Mercato di criptovalute (Pixabay)Questo perché iapparivano come un’ottima copertura contro l’inflazione, sopratin questo periodo di profonda crisi economica e geopolitica. In realtà però l’ambito dellasi è rivelato profondamente rischioso e poco adatto alle caratteristiche dell’attuale sistema economico. Infatti attualmente le criptovalute sono penalizzate dal tipo di politica economica messa in atto dalla FED con l’intento di combattere l’inflazione, che ha ormai raggiunto livelli altissimi. Inoltre al ...

