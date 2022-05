Covid, studio del Tigem di Pozzuoli su Nature: ecco come si replica il virus all’interno delle nostre cellule (Di giovedì 12 maggio 2022) All’Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Pozzuoli il gruppo di ricerca guidato da Antonella De Matteis ha fatto luce su come SARS-CoV2 si replica all’interno delle nostre cellule, suggerendo anche un nuovo potenziale bersaglio farmacologico per nuovi farmaci anti-Covid-19. Lo studio ha meritato le pagine di Nature ed e’ frutto della lunga e solida esperienza del Tigem sul traffico di membrane, l’insieme dei meccanismi di trasporto da e verso le cellule, che risulta compromesso in diverse malattie genetiche rare. Il lavoro, oltre che dalla Fondazione Telethon, e’ stato supportato dalla Regione Campania e dal Ministero dell’Universita’ e della Ricerca. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 12 maggio 2022) All’Istituto Telethon di genetica e medicina () diil gruppo di ricerca guidato da Antonella De Matteis ha fatto luce suSARS-CoV2 si, suggerendo anche un nuovo potenziale bersaglio farmacologico per nuovi farmaci anti--19. Loha meritato le pagine died e’ frutto della lunga e solida esperienza delsul traffico di membrane, l’insieme dei meccanismi di trasporto da e verso le, che risulta compromesso in diverse malattie genetiche rare. Il lavoro, oltre che dalla Fondazione Telethon, e’ stato supportato dalla Regione Campania e dal Ministero dell’Universita’ e della Ricerca. ...

