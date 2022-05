Chi è Mattia Emme, fidanzato Gabriel Garko? Curiosità e biografia (Di giovedì 12 maggio 2022) Gabriel Garko ha rivelato la sua omosessualità già da qualche tempo. Il noto personaggio televisivo ha rilasciato una bella e approfondita intervista a Chi, dove ha sottolineato di essere gay da sempre e di come abbia dovuto praticamente ‘nasconderlo’ per 30 anni, in modo da lasciar emergere il personaggio di duro e sciupafemmine. Nell’intervista Gabriel Garko ha parlato anche di un fidanzato, Riccardo, con cui aveva una relazione circa 17 anni fa. Ma con chi sta oggi il famoso attore? Dopo la relazione terminata con Gabriele Rossi, Garko è ora legato sentimentalmente a Mattia Emme, con cui l’attore vorrebbe diventare per la prima volta padre, come ha rivelato lui stesso nello studio di Verissimo. A differenza degli altri partner avuti ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 12 maggio 2022)ha rivelato la sua omosessualità già da qualche tempo. Il noto personaggio televisivo ha rilasciato una bella e approfondita intervista a Chi, dove ha sottolineato di essere gay da sempre e di come abbia dovuto praticamente ‘nasconderlo’ per 30 anni, in modo da lasciar emergere il personaggio di duro e sciupafemmine. Nell’intervistaha parlato anche di un, Riccardo, con cui aveva una relazione circa 17 anni fa. Ma con chi sta oggi il famoso attore? Dopo la relazione terminata cone Rossi,è ora legato sentimentalmente a, con cui l’attore vorrebbe diventare per la prima volta padre, come ha rivelato lui stesso nello studio di Verissimo. A differenza degli altri partner avuti ...

mattia_smt : RT @PaolaCortellesi: @Pennacchiiiii Peraltro, sai chi ti saluta tanto? - Sara51068792 : RT @Fedewendy46: 'chi è il più grosso?' Christian: ?? Mattia: ?? votate così che non mi mette i sondaggi nelle citazioni ?? - mjmxnvsr_ : @turbojr_ ma chi sei ma che vuoi ieri hai offeso mattia sciò - Fedewendy46 : 'chi è il più grosso?' Christian: ?? Mattia: ?? votate così che non mi mette i sondaggi nelle citazioni ?? - filomenarosaa : RT @unissonss: @turbojr_ @MattiaZenzola Ma sfida per che cosa esattamente? Per chi è più grosso? Chri… non vorrei spezzare tutti i tuoi sog… -