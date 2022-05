Caterina Balivo, telefonata incandescente dalla RAI: a ottobre in studio (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo l’esperienza al Cantante Mascherato, Caterina Balivo è richiesta in uno dei programmi di punta di Rai1: ecco dove la vedremo, a ottobre Caterina Balivo (Raiplay)La Rai sembra non volersela far scappare, Caterina Balivo. Televisivamente nata grazie a Miss Italia, la conduzione è stata fin da subito la sua strada e la sua vocazione. In Rai ha condotto “Detto Fatto” per diverse edizioni, un programma di tutorial pensato su di lei e con lei. Successivamente, Caterina Balivo è passata su Rai1 per presentare “Vieni da me”, un programma del primo pomeriggio con interviste e momenti toccanti. L’ultima sua apparizione in tv risale ai mesi invernali, quando con Francesco Facchinetti, Arisa e Flavio Insinna ha partecipato come giurata a “Il ... Leggi su specialmag (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo l’esperienza al Cantante Mascherato,è richiesta in uno dei programmi di punta di Rai1: ecco dove la vedremo, a(Raiplay)La Rai sembra non volersela far scappare,. Televisivamente nata grazie a Miss Italia, la conduzione è stata fin da subito la sua strada e la sua vocazione. In Rai ha condotto “Detto Fatto” per diverse edizioni, un programma di tutorial pensato su di lei e con lei. Successivamente,è passata su Rai1 per presentare “Vieni da me”, un programma del primo pomeriggio con interviste e momenti toccanti. L’ultima sua apparizione in tv risale ai mesi invernali, quando con Francesco Facchinetti, Arisa e Flavio Insinna ha partecipato come giurata a “Il ...

Advertising

abigass__ : Pensando a tutto no! Mi fa rabbia che persone che hanno quasi 100 anni siano ancora in tv a parlare. Quando persone… - infoitcultura : La 'sorpresa' di Caterina Balivo fa piangere Bianca Guaccero | VIDEO - MaleEQualeShow : Secondo Dandolo per Oggi, Caterina Balivo nel cast di #BallandoConLeStelle, Patrizia Groppelli verso il #GFVIP - zazoomblog : Occasione clamorosa per Caterina Balivo la collega ha sbagliato di grosso: “Si è montata la testa!” - #Occasione… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE: CATERINA BALIVO IN PISTA? MILLY CARLUCCI PUNTA SU DI LEI -