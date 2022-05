Atletica | Chitiru Ali scende a 10 28 sui 100 metri | personale abbassato dopo i record delle spurie

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 maggio 2022) Chituru Ali ha corso i 100in 10.28 al Roma Sprint Festival. Il velocista lombardo si è distinto allo Stadio dei Marmi della capitale, sfruttando un vento leggeremente favorevole (+0,6 m/s) per migliorare il proprio primatodi ben 12 centesimi, abbassando sensibilmente il 10.40 siglato lo scorso anno sempre a Roma. La stagione prosegue brillantemente per il comasco, che un paio di settimane fa aveva timbrato iitaliani di 80e 150(8.43 e 15.17, quest’ultimo era stato ritoccato pochi giornida Fausto Desalu). Il Gigante ha sfruttato le sue rilevanti leve (è alto 2) ed è uscito alla distanza:una partenza non perfetta, dove Roberto Rigali e Antonio Moro sono risultati più convincenti, l’allievo di ...