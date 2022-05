“Viva la f…” | clamoroso ad Eurovision 2022 – il messaggio inaspettato

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’è cominciato ieri e già si è scatenato un certo entusiasmo attorno ai partecipanti dell’importante kermesse canora. Tra gli artisti che i bookmakers indicano come possibili vincitori ci sono anche Mahmood e Blanco, sebbene il duo che ha trionfato a Sanremo viene scavalcato tra le preferenze dagli ucraini Kalush Orchestra. Tuttavia, sono in molti a puntare forte anche su Cornelia Jakobs, la cantante che rappresenta la Svezia acon il suo brano Hold me closer, che parla di un amore terminato e di come l’artista provi a farsene una ragione, cercando di andare avanti. Ma oltre al testo di questa bella canzone, in molti hanno notato anche un’altra cosa scritta da Cornelia Jakobs, in questo caso in perfetto italiano. “Dobbiamo celebrare la f**a”: parola di Cornelia ...