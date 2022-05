Una giornalista di Al Jazeera uccisa e un altro ferito durante un raid israeliano nei territori occupati (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, è stata uccisa dopo essere stata colpita da spari alla testa nel corso di scontri fra miliziani palestinesi ed esercito israeliano nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Anche un altro giornalista di Al-Quds è stato ferito secondo quanto riporta l’Ap. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, che cita il ministero della Sanità palestinese, la giornalista Abu Akleh, (51 anni) «è morta dopo essere stata colpita dall’esercito dell’occupazione». L’esercito israeliano (Idf) fa invece sapere che sta indagando sulla «possibilità» che la giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Aqleh, e un altro cronista «siano stati colpiti da palestinesi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) Unadi Al, Shireen Abu Akleh, è statadopo essere stata colpita da spari alla testa nel corso di scontri fra miliziani palestinesi ed esercitonel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Anche undi Al-Quds è statosecondo quanto riporta l’Ap. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, che cita il ministero della Sanità palestinese, laAbu Akleh, (51 anni) «è morta dopo essere stata colpita dall’esercito dell’occupazione». L’esercito(Idf) fa invece sapere che sta indagando sulla «possibilità» che ladi Al, Shireen Abu Aqleh, e uncronista «siano stati colpiti da palestinesi ...

