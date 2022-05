Ultime Notizie – Giovane trovato morto in strada, diffuse foto tatuaggi per identificarlo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il cadavere, con segni di violenza, era in una piazzola di sosta della strada statale 36 a Vanzaghello (Varese) La Procura di Busto Arsizio ha autorizzato la diffusione delle immagini dei tatuaggi e di un anello rinvenuti sul cadavere di un ragazzo trovato sabato scorso in una piazzola di sosta della strada statale 36 a Vanzaghello, in provincia di Varese. Finora non è stato possibile identificare la vittima e per questo sono state diffuse le immagini dei suoi tatuaggi. Il corpo dell’uomo, fra i venti e i trent’anni, forse di origine nordafricana, presentava segni di violenza, il volto tumefatto e le gambe spezzate. Nella zona sono presenti diverse aree verdi dove si spacciano sostanze stupefacenti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il cadavere, con segni di violenza, era in una piazzola di sosta dellastatale 36 a Vanzaghello (Varese) La Procura di Busto Arsizio ha autorizzato la diffusione delle immagini deie di un anello rinvenuti sul cadavere di un ragazzosabato scorso in una piazzola di sosta dellastatale 36 a Vanzaghello, in provincia di Varese. Finora non è stato possibile identificare la vittima e per questo sono statele immagini dei suoi. Il corpo dell’uomo, fra i venti e i trent’anni, forse di origine nordafricana, presentava segni di violenza, il volto tumefatto e le gambe spezzate. Nella zona sono presenti diverse aree verdi dove si spacciano sostanze stupefacenti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

