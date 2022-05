Ucraina, sondaggio indipendente: “L’81% dei russi intervistati sostiene l’invasione, l’83% appoggia Putin” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Continua a salire il consenso dei cittadini russi per “l’operazione militare” e per il leader Vladimir Putin: i numeri attestano un appoggio alla guerra in Ucraina per delL’81% degli intervistati, dell’83% se si guarda al sostegno personale a Putin – 12 punti in percentuale in più rispetto a gennaio. Lo scrive sulle colonne di La Stampa Alexey Levinson, direttore del Levada Center – centro sondaggi considerato “agente straniero” in russia. Un importante aumento del consenso del leader russo, ricorda Levinson, era avvenuto anche nel 2008 – quando non era ancora nemmeno presidente, ma solo premier – con la breve e incruenta “operazione militare” portata avanti per “costringere alla pace” la Georgia, che gli aveva fatto guadagnare una popolarità dell’88%: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Continua a salire il consenso dei cittadiniper “l’operazione militare” e per il leader Vladimir: i numeri attestano un appoggio alla guerra inper deldegli, delse si guarda al sostegno personale a– 12 punti in percentuale in più rispetto a gennaio. Lo scrive sulle colonne di La Stampa Alexey Levinson, direttore del Levada Center – centro sondaggi considerato “agente straniero” ina. Un importante aumento del consenso del leader russo, ricorda Levinson, era avvenuto anche nel 2008 – quando non era ancora nemmeno presidente, ma solo premier – con la breve e incruenta “operazione militare” portata avanti per “costringere alla pace” la Georgia, che gli aveva fatto guadagnare una popolarità dell’88%: ...

