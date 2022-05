Tissot, un orologio per tutti gli amanti del Giro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quella tra Tissot e il ciclismo è una storia d'amore che dura da più di mezzo secolo, per la precisione, dal 1964, anno in cui la maison di Le Locle iniziò a premiare i ciclisti del circuito di Mellaha, a Tripoli e quelli della Sei giorni di Madrid con i suoi orologi. Un legame che si è rafforzato negli anni e che ha visto Tissot associarsi all’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) nel 1995. Da allora, Tissot è cronometrista ufficiale dei campionati del mondo di ciclismo su strada, su pista, di mountain bike e di BMX nonché della coppa del mondo di ciclismo su pista UCI. Non solo, perché la casa è anche cronometrista ufficiale dei più importanti eventi ciclistici: dal Tour de France a La Vuelta fino al Giro d'Italia. Tissot Giro d'Italia 2022 Foto Massimo Paolone/LaPresse 07 Maggio ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quella trae il ciclismo è una storia d'amore che dura da più di mezzo secolo, per la precisione, dal 1964, anno in cui la maison di Le Locle iniziò a premiare i ciclisti del circuito di Mellaha, a Tripoli e quelli della Sei giorni di Madrid con i suoi orologi. Un legame che si è rafforzato negli anni e che ha vistoassociarsi all’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) nel 1995. Da allora,è cronometrista ufficiale dei campionati del mondo di ciclismo su strada, su pista, di mountain bike e di BMX nonché della coppa del mondo di ciclismo su pista UCI. Non solo, perché la casa è anche cronometrista ufficiale dei più importanti eventi ciclistici: dal Tour de France a La Vuelta fino ald'Italia.d'Italia 2022 Foto Massimo Paolone/LaPresse 07 Maggio ...

