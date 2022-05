Startup, il Mit approda a Venezia: caccia aperta a nuove idee per la città (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Arriva in Italia il prestigioso Mit di Boston che dal 28 maggio sarà a Venezia per selezionare idee di imprese innovative dedicate alla città simbolo. Il programma di selezione parte dal 28 maggio, punta a individuare 10 Startup e si chiama MitdesignX Venice. La 'Call for Ideas' è stata ideata dal Mit con SerenDpt, la società benefit ed incubatore del Comune di Venezia con sede alla Giudecca, presso la ex-Chiesa dei Santi Cosma e Damiano. MitdesignX è un programma del Mit di Boston dedicato all'innovazione del design ed alla imprenditorialità e la sua edizione Veneziana è una open call destinata a studenti, giovani imprenditori e sviluppatori in grado di immaginare nuovi scenari per la Venezia del futuro. La prima fase del progetto prevede ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Arriva in Italia il prestigioso Mit di Boston che dal 28 maggio sarà aper selezionaredi imprese innovative dedicate allasimbolo. Il programma di selezione parte dal 28 maggio, punta a individuare 10e si chiama MitdesignX Venice. La 'Call for Ideas' è stata ideata dal Mit con SerenDpt, la società benefit ed incubatore del Comune dicon sede alla Giudecca, presso la ex-Chiesa dei Santi Cosma e Damiano. MitdesignX è un programma del Mit di Boston dedicato all'innovazione del design ed alla imprenditorialità e la sua edizionena è una open call destinata a studenti, giovani imprenditori e sviluppatori in grado di immaginare nuovi scenari per ladel futuro. La prima fase del progetto prevede ...

Advertising

italiaserait : Startup, il Mit approda a Venezia: caccia aperta a nuove idee per la città - TV7Benevento : Startup, il Mit approda a Venezia: caccia aperta a nuove idee per la città - - fisco24_info : Startup, il Mit approda a Venezia: caccia aperta a nuove idee per la città: (Adnkronos) - Dal 28 maggio parte la ca… -