Sgarbi e Mughini | come due ubriaconi | E Giampiero Iva Zanicchi umiliata | del tutto fuori controllo

Advertising

VittorioSgarbi : Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale,… - salvoabbate11es : RT @AntoLello2: Hanno musicato la lite Mughini Sgarbi!! Decedo..???? - RiccardoDeias : RT @AntoLello2: Hanno musicato la lite Mughini Sgarbi!! Decedo..???? - meco_mix : RT @Moonlightshad1: Per esempio, quello che si sono chiesti tutti: “Urca, ma ancora sta in giro Mughini?”, oppure “Toh, ma ancora invitano… - morellfrancesco : RT @tvstellare: RISSA TRA VITTORIO SGARBI E GIAMPIERO MUGHINI #MaurizioCostanzoShow -

Iva Zanicchi svela: "Vittorioha ammesso che si è esagerato" Tanti telespettatori si sono divertiti come non mai di fronte alla rissa tra Vittorioe Giampieronel celebre show ...vs: come è andata a finire Fra le dichiarazioni più interessanti dia Mow ci sono di certo anche le frasi dedicate a Giampiero Mughin i, con cui se l'è di recente date di santa ...Il pugno rifilato in diretta da Al Bano durante la puntata del 'Maurizio Costanzo Show'. Si crea il caos in teatro ...Lo stesso conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani (tra gli ospiti del Maurizio Costanzo show nella serata dell'alterco - eufemismo - con Sgarbi, atto secondo) e dal giornalista Mario Giordano avevano ...