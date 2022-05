Roma-Feyenoord occasione di mercato: nel mirino dei giallorossi due giocatori! (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma-Feyenoord sarà la finale di Conference League del prossimo 25 Maggio. Una sfida che può valere una stagione, e questo Josè Mourinho lo sa bene. Il Feyenoord è stata una grande sorpresa di questa Conference, e alcuni giocatori non sono rimasti inosservati agli occhi di Mourinho e Tiago Pinto. Calciomercato Roma Feyenoord Senesi KockuSembrerebbe infatti che i due club si ritroverrano a giugno per delle trattative. I nomi sono due: Marcos Senesi, centrale mancino che da diverso tempo interessa ai giallorossi e Orken Kocku, centrocampista che prenderebbe il posto di Veretout. La valutazione di entrambi calciatori si aggira attorno ai 35 milioni. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 11 maggio 2022)sarà la finale di Conference League del prossimo 25 Maggio. Una sfida che può valere una stagione, e questo Josè Mourinho lo sa bene. Ilè stata una grande sorpresa di questa Conference, e alcuni giocatori non sono rimasti inosservati agli occhi di Mourinho e Tiago Pinto. CalcioSenesi KockuSembrerebbe infatti che i due club si ritroverrano a giugno per delle trattative. I nomi sono due: Marcos Senesi, centrale mancino che da diverso tempo interessa aie Orken Kocku, centrocampista che prenderebbe il posto di Veretout. La valutazione di entrambi calciatori si aggira attorno ai 35 milioni.

