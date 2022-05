Rapina nella farmacia a Giugliano, eseguite le ordinanze di arresto per i due 19enni (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ confermata dalla Procura di Napoli Nord la notizia dei due Rapinatori che nella serata del 20 aprile hanno assaltato la farmacia Micillo, in pieno centro a Giugliano. A.D.G e P.V. sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione di Giugliano subito dopo aver commesso il fatto. Sono stati i militari ad eseguire ora l’ordinanza di custodia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ confermata dalla Procura di Napoli Nord la notizia dei duetori cheserata del 20 aprile hanno assaltato laMicillo, in pieno centro a. A.D.G e P.V. sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione disubito dopo aver commesso il fatto. Sono stati i militari ad eseguire ora l’ordinanza di custodia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

