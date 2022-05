Mauro Donato Gadda, chi è l’imprenditore milanese ucciso: corpo trovato carbonizzato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mauro Donato Gadda era un imprenditore di origini milanesi che è stato ritrovato senza vita nel bagagliaio della sua auto in Romania, dove da tempo risiedeva ed aveva un’attività avviata con due soci. Mauro Donato Gadda, chi è l’imprenditore milanese ucciso Mauro Donato Gadda, 64 anni, è un imprenditore originario di Busto Garolfo (Milano). Gadda era socio di un’attività specializzata in pompe e filtri d’acqua. L’azienda ha sede nel settore 5 di Bucarest, e l’imprenditore era titolare insieme ad altre tre persone. Era un uomo molto conosciuto nell’ambiente. Appassionato di pesca ed equitazione, la sua situazione finanziaria era a dir ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022)era un imprenditore di origini milanesi che è stato risenza vita nel bagagliaio della sua auto in Romania, dove da tempo risiedeva ed aveva un’attività avviata con due soci., chi è, 64 anni, è un imprenditore originario di Busto Garolfo (Milano).era socio di un’attività specializzata in pompe e filtri d’acqua. L’azienda ha sede nel settore 5 di Bucarest, eera titolare insieme ad altre tre persone. Era un uomo molto conosciuto nell’ambiente. Appassionato di pesca ed equitazione, la sua situazione finanziaria era a dir ...

