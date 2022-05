(Di mercoledì 11 maggio 2022) "? Noi siamo il miglior attacco, siamo molto felici deigiocatori come Lautaro e ce li teniamo stretti.con loro". Lo ha detto Beppe, ad dell'Inter, parlando a ...

"Dybala Noi siamo il miglior attacco, siamo molto felici dei nostri giocatori come Lautaro e ce li teniamo stretti. Vorremmo continuare con loro". Lo ha detto Beppe, ad dell'Inter, parlando a Mediaset prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus. "Perisic L'Inter è tornata dopo anni ad essere competitiva, è cambiata la visione perché prima c'era ...: "Inzaghi gode nella nostra stima" Interpellato su cosa è mancato all' Inter in questo mese e mezzo di campionato,ha voluto ribadire la sua fiducia nel lavoro di Simone Inzaghi: "... Marotta glissa su Dybala: "Vorremmo continuare coi nostri, sono i migliori"