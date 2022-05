Legge Salvamare, approvazione definitiva in Parlamento (Di mercoledì 11 maggio 2022) É stata approvata in via definitiva la Legge Salvamare: accolgono la notizia con entusiasmo Marevivo e Federazione del Mare, insieme ad Assonave, Assoporti, Confindustria Nautica, Confitarma, Federpesca, Lega Navale, Lega Italiana Vela, Stazione Zoologica Anton Dohrn e La Grande Onda, cui si aggiungono i quasi 100 mila firmatari della petizione lanciata da Marevivo su Change.org. In cosa consiste la Legge Salvamare Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’Italia godrà da ora di uno strumento molto efficiente, richiesto anche dall’Unione Europea, che permetterà ai pescatori di portare a terra i rifiuti raccolti con le reti, che fino ad ora dovevano abbandonare in acqua per non scadere nel reato di trasporto illecito di rifiuti. Questa Legge prevede anche l’installazione di sistemi ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 11 maggio 2022) É stata approvata in viala: accolgono la notizia con entusiasmo Marevivo e Federazione del Mare, insieme ad Assonave, Assoporti, Confindustria Nautica, Confitarma, Federpesca, Lega Navale, Lega Italiana Vela, Stazione Zoologica Anton Dohrn e La Grande Onda, cui si aggiungono i quasi 100 mila firmatari della petizione lanciata da Marevivo su Change.org. In cosa consiste laCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’Italia godrà da ora di uno strumento molto efficiente, richiesto anche dall’Unione Europea, che permetterà ai pescatori di portare a terra i rifiuti raccolti con le reti, che fino ad ora dovevano abbandonare in acqua per non scadere nel reato di trasporto illecito di rifiuti. Questaprevede anche l’installazione di sistemi ...

Advertising

GiuseppeConteIT : La tutela del mare è centrale per difendere l'ecosistema di oggi e quello in cui vivremo domani. Siamo fieri di ave… - M5S_Europa : Finalmente la legge #Salvamare è stata approvata. L’Italia vanta oltre 8.000 chilometri di coste e grazie alle nuo… - Mov5Stelle : Attendevamo questo giorno da anni e finalmente è arrivato il momento dell’approvazione di una legge che argina con… - AleAmitrano : Finalmente abbiamo approvato la #legge #salvamare che permette ai #pescatori che recuperano #plastica in mare con l… - FilippoLicari4 : RT @Legambiente: ??#BuoneNotizie: finalmente approvata la Legge #Salvamare, da oggi c'è uno strumento in più per la lotta al #marinelitter e… -