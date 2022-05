Le condizioni disumane del campo profughi di Pournara a Cipro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una fila di uomini avanza a passo lento in mezzo alle spighe di grano. Dietro di loro si apre sullo sfondo la vista delle tende del campo profughi di Pournara. Sotto il sole cocente di Cipro, con le temperature che hanno raggiunto 30 gradi, uomini, donne e pochissimi bambini, si fanno strada sull’unico sentiero sterrato che dal campo conduce al primo supermercato raggiungibile a piedi. Una camminata di trenta minuti che spesso fiacca i più anziani o i più deboli. Una donna somala con il capo avvolto nel suo hijab dopo qualche metro si accascia a terra, non riesce a continuare il percorso e decide di fare marcia indietro verso il campo sostenuta per il braccio da una sua amica. Siamo nel centro di accoglienza di Pournara, che sorge in un’area industriale a lato di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una fila di uomini avanza a passo lento in mezzo alle spighe di grano. Dietro di loro si apre sullo sfondo la vista delle tende deldi. Sotto il sole cocente di, con le temperature che hanno raggiunto 30 gradi, uomini, donne e pochissimi bambini, si fanno strada sull’unico sentiero sterrato che dalconduce al primo supermercato raggiungibile a piedi. Una camminata di trenta minuti che spesso fiacca i più anziani o i più deboli. Una donna somala con il capo avvolto nel suo hijab dopo qualche metro si accascia a terra, non riesce a continuare il percorso e decide di fare marcia indietro verso ilsostenuta per il braccio da una sua amica. Siamo nel centro di accoglienza di, che sorge in un’area industriale a lato di ...

