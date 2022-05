“La mia prima volta con una donna”. La splendida attrice confessa la sua intimità: “È così” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Modella e attrice amata da tutti, la confessione è privatissima. Il pubblico italiano ha imparato ad apprezzare la sua bellezza ma anche la sua discrezione. A rompere il silenzio è stata la diretta interessata durante un’intervista dove si è lasciata andare a qualche rivelazione decisamente intima. Ecco di chi si tratta. Laetitia Casta, modella e attrice con una carriera alle spalle che ha decisamente premiato bellezza e bravura. Ma nella vita privata cosa accade? La modella avrebbe rivelato qualcosa a proposito delle sue prime esperienze sessuali nel corso di un’intervista rilasciata per Vanity Fair. “Non mi sono mai innamorata di una donna, ma le mie prime esperienze alla scoperta della sessualità sono state con una ragazza“, ha rivelato Laetitia Casta senza alcun timore per poi aggiungere: “Poteva andare diversamente”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Modella eamata da tutti, la confessione è privatissima. Il pubblico italiano ha imparato ad apprezzare la sua bellezza ma anche la sua discrezione. A rompere il silenzio è stata la diretta interessata durante un’intervista dove si è lasciata andare a qualche rivelazione decisamente intima. Ecco di chi si tratta. Laetitia Casta, modella econ una carriera alle spalle che ha decisamente premiato bellezza e bravura. Ma nella vita privata cosa accade? La modella avrebbe rivelato qualcosa a proposito delle sue prime esperienze sessuali nel corso di un’intervista rilasciata per Vanity Fair. “Non mi sono mai innamorata di una, ma le mie prime esperienze alla scoperta della sessualità sono state con una ragazza“, ha rivelato Laetitia Casta senza alcun timore per poi aggiungere: “Poteva andare diversamente”. ...

